داعش يغلق محال الحلاقة في الموصل

وقال المصدر إن “تنظيم “داعش” الإرهابي أصدر قراراً بإغلاق محال الحلاقة بشكل مفاجئ ودون سابق إنذار في جميع أحياء غرب الموصل”.

وأضاف المصدر ذاته الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن “هذه هي المرة الأولى التي يتم إغلاق محال الحلاقة رغم أنها تعمل وفق ضوابط مشددة للغاية من ناحية قص الشعر واللحية”.

وتشهد محافظة نينوى منذ 17 تشرين الأول 2016 عمليات عسكرية واسعة النطاق لاستعادة السيطرة على مدينة الموصل التي اجتاحها تنظيم “داعش” الإرهابي في حزيران 2014.

وحققت القوات العراقية المشتركة تقدماً ملحوظاً أدّى إلى تحرير الساحل الأيسر للمدينة بالكامل، وسط تعهدات حكومية بالحفاظ على البنى التحتية وإعادة النازحين إلى مناطقهم المحررة.