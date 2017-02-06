عيسى: لمناقشة قانون الانتخاب دون خلفيات مسبقة

اعتبر المسؤول الثقافي لحركة “أمل” في اقليم الخارج عباس عيسى، أن “على جميع القوى السياسية أن تنطلق في سعيها لإقرار قانون انتخاب جديد من دون اي خلفيات مسبقة أو سياسات المصيدة أو نزوع التحجيم والإلغاء، لأن لبنان بحاجة الى تزخيم مناخات الوفاق والمصالحة بعيدا عن كل محاولة تهميش او استعلاء تضر بالمسار السياسي القائم”.

وقال في احتفال تأبيني في دير سريان: “نحن في مرحلة إعادة إطلاق عجلة الدولة لأن الكثير من المهام تنتظرنا. ولا يجوز ان نحبط أو نستسلم أمام قانون الإنتخاب فيما ينتظرنا الأصعب للنهوض بالمشروع الوطني وإطلاق عملية اصلاحية تمتن صورة الدولة كرهان يجمع عليه جميع اللبنانيين”.

وأضاف: “كيف يمكن أن ننجح في الاختبار الأصعب في مواجهة أعتى قوة في الشرق وهزيمة مشروعها، ونعجز عن بناء الدولة التي تكون على قدر طموحات من ضحوا بدمائهم وكل ما يملكون على هذه الأرض”.

وختم عيسى: “إن علينا أن نستفيد من التجارب ونقلع عن نظريات الخوف والغبن والقلق في تعاطينا ومقارباتنا لأمورنا الوطنية لنشرع في بناء الدولة الحقيقية، الدولة القوية القادرة على مواجهة الخطر الإسرائيلي الدائم والداهم، والخطر التكفيري كتحدي يكمل مشروع اسرائيل لضرب وحدة الأمة وتصديع نسيجها ليستريح العدو ويمكن كيانه”.

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