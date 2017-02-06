المرعبي: المالية ستقوم بتحويل 33 مليون دولار لـ عكار

أعلن وزير الدولة لشؤون النازحين معين المرعبي أن وزارة المالية بصدد تحويل الدفعة الثانية “33مليون دولار” من مبلغ الـ100 مليون دولار الخاصة بمحافظة عكار وقد خصص الجزء الأكبر منها لبناء مهنيات في المحافظة، لافتا الى أن هذا الامر يحظى باهتمام ومتابعة خاصة من رئيس الحكومة سعد الحريري وتعاون وزير المالية علي حسن خليل.

واوضح المرعبي ان الدفعة الاولى صرف منها، 15 مليون دولار لبلديات عكار، اقل من 13 مليون دولار لاعادة تأهيل وتعبيد طرق عامة، ويتبقى 5 مليون دولار في مصرف لبنان بحساب خاص للهيئة العليا للإغاثة التابع لمجلس الوزراء.

ولفت المرعبي الى ان الدراسات الخاصة بانشاء عدد من المهنيات في مختلف البلدات العكارية قد بات جاهزا.

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