قوات الاحتلال تعتقل 8 فلسطينيين في الضفة الغربية

اعتقلت قوات الاحتلال الصهيوني فجر اليوم الاثنين، 8 مواطنين خلال حملة مداهمات استهدفت مدن متفرقة من الضفة الغربية المحتلة.

أعلنت مصادر فلسطينية أن قوات الاحتلال الصهيوني اقتحمت قرية الطيبة فجر هذا اليوم الاثنين، وداهمت عدداً من المحال التجارية، واستجوبت أصحابها.

وتم احتجاز عدداً من المواطنين والتدقيق في هوياتهم بعد استجوابهم.

وفي السياق ذاته، جالت دوريات الاحتلال على شوارع قريتي رمانة وعانين غرب جنين في خطوة استفزازية، دون أن يبلّغ عن مواجهات او اعتقالات.

واستهدفت زوارق الاحتلال الصهيوني، صباح اليوم الاثنين، مراكب الصيادين في بحر بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

وأفادت مصادر فلسطينية أن زوارق الاحتلال أطلقت النار بشكل عشوائي باتجاه أحد مراكب الصيد خلال الملاحقة، دون التبليغ عن وقوع إصابات.

كما قصفت أبراج المراقبة على حدود بلدة القرارة وخزاعة، أراضي المواطنين والمزارعين، شرق خان يونس دون التبليغ عن وقوع إصابات.

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