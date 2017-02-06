الجميل: نحن بحاجة لقانون يؤمن صحة تمثيل لكافة الافرقاء

وخلال ترؤسه وفدا من “الكتائب” بزيارة الامين العام لحزب “الطاشناق” النائب هاكوب بقرادونيان في مقر حزب الطاشناق في برج حمود، اكد “اننا اليوم على تعاون تام وتنسيق تام بكافة مجريات العمل السياسي في لبنان، واليوم نحن متفقون على موضوع قانون للانتخابات وبضرورة اعادة النظر بقانون الدوحة والتي للاسف يؤدي الى الاجحاف”.
ولفت الى “اننا نتطلع الى الانتخابات المقبلة كفرصة لوجود اكتمال للمؤسسات، بوجود رئيس للجمهورية ومجلس وزراء ومجلس نيابي مكتمل الصلاحية وان نقدر ان نعمل هذه النقلة النوعية”. واضاق:”من جهتنا سنتقى نرفع الصوت في هذا الاتجاه لنخرج من عملية التمديد المستمرة للمجلس النيابي او عبر قوانين التمديد او عبر قانون الستين وهو تمديد مقنع للمجلس النيابي لانه ينتج النواب والقوى السياسة والتوازنات نفسها”.
واكد “اننا وحزب الطاشناق متفقون على ضرورة الانتقال في البلد الى مرحلة جديدة، الى مرحلة تؤمن التعددية السياسية داخل الطوائف كما تؤمن التمثيل العادل لجميع الافرقاء وجميع الطوائف اللبنانية”.