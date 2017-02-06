شبكات إيرانية في لبنان تنضم للاّئحة الأميركية السوداء

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية نقلاً عن مسؤول أميركي، قوله إن مكتب التحكم بالأرصدة الاجنبية حدد 3 شبكات تضم بمجموعها 17 شخصاً وكيانات لدعمها برنامج إيران للصواريخ الباليستية.

وقالت الخارجية على صفحتها على موقع “تويتر” إن المكتب حدد شبكة دعم فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني “مقرها في لبنان وتتألف من 7 أفراد وكيانات تعمل مع حزب الله”.

وأكد المسؤول الأميركي أن “أي ممتلكات لهؤلاء الشخصيات والكيانات الذين تمت تسميتهم، والتي هي خاضعة للقضاء الأميركي، قد أدرجت بالقائمة السوداء، هذا يعني أن التعاملات المالية معهم ممنوعة على أي شخص أميركي، فضلا عن منع أي تصدير لهؤلاء الأفراد والكيانات”.

وأضاف: “غير الأميركيين الذين سهلوا تعاملات حيوية أو قدموا دعماً إلى هؤلاء الأفراد والكيانات سيواجهون الحظر من الولايات المتحدة”.

ولفت الى أن هذه التصنيفات بشكل عام هي “إجراءات هامة لمحاربة نشاطات إيران التي تقع خارج نطاق خطة العمل المشتركة الشاملة”، وشدد على أن “سنستمر بالتصدي لدعم إيران للإرهاب وبرنامجها للصواريخ الباليستية والنشاطات الأخرى المزعزعة للاستقرار”.

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