الأسد : الدول الأوروبية ألحقت الضرر بمصالح شعوبها بدعمها للإرهاب

أكدّ الرئيس السوري بشار الأسد أنّ معظم الدول الأوروبية “انتهجت سياسة غير واقعية منذ بداية الحرب في سوريا، وهي بذلك عزلت نفسها وقضت على أي دور يمكن أن تلعبه في هذا المجال”.

وأضاف الأسد خلال استقباله وفداً برلمانياً بلجيكياً برئاسة فيليب دوفينتر النائب في البرلمان الاتحادي البلجيكي أنّ الدول الأوروبية تسببت بإلحاق الضرر بمصالح شعوبها من خلال دعم تنظيمات مارست مختلف أنواع الإرهاب بحق الشعب السوري.

وفي السياق، قال الوفد البلجيكي إنّ “نجاح الجيش السوري في تحرير حلب ساهم إلى حدٍّ بعيد في تغيير موازين القوى في الحرب ضد الإرهاب، وفي تغيير مواقف العديد من المسؤولين في الدول الغربية”.وأشار إلى أن “النجاح في القضاء على الإرهاب في سوريا سيؤدي حتماً إلى تقليص انتشاره في العالم أجمع”. وأوضح أعضاء الوفد أن الرأي العام في عدد كبير من الدول الأوروبية يشهد تحوّلا ملفتاً في موقفه إزاء ما يحصل في سوريا.