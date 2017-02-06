بالفيديو- من جديد… ترامب يتجاهل زوجته!

أظهر تسجيل مصوّر نشر على “تويتر” الرئيس الأميركي دونالد ترامب وهو يتجاهل زوجته ميلانيا أثناء حضورهما لحفل السوبر بول في ولاية فلوريدا.

وكانت ميلانيا ترامب التي تبلغ من العمر 46 عاماً قد رافقت زوجها إلى حفل السوبر بول في قاعة في نادي مار آلاوغو بولاية فلورديا، حيث ظهرت علامات الحزن والاكتئاب على وجهها على الرغم من الابتسامة المصطنعة التي كانت ترسمها على وجهها بين الفينة والأخرى.

ويظهر ترامب وهو يتجاذب أطراف الحديث مع كبير موظفي البيت الأبيض رينس بريبوس، متجاهلاً زوجته التي بدت شاردة الذهن.

وفي نهاية الفيديو استدار ترامب إلى ميلانيا وتمتم ببعض الكلمات معها قبل أن يشيح بوجهه عنها مرة أخرى.

قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

