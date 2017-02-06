فنيانوس:لدينا مهلة 15 يوما للبت بمناقصة المطار

أكد وزير الأشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس أن “ما قيل عن ترك ملف مناقصة تجهيزات المطار من قبلي غير صحيح، وما جرى في جلسة مجلس الوزراء الاخيرة كان تأكيدا مني على الشفافية، وأحضرت معي نص من إدارة المناقصات وطرحته على مجلس الوزراء كما هو، حيث يؤكد النص إن إجراء استدراج العروض سيتم وفقاً لقانون المحاسبة العمومية وادارة المناقصات، انما تمّ أستبدال عبارة استدراج العروض بكلمة ـمناقصة والنص واضح في المادتين 146 و147، وانا طلبت اجراء المناقصة في وزارة الدولة لشؤون الفساد لمزيد من الشفافية ودعينا كل الشركات الـ16 المشاركة والتي لديها كافة المواصفات”.

وفي تصريح له لفت إلى ان “الجميع متفق ودفتر الشروط يتم تجهيزه واللجنة عقدت اجتماعها الثاني مساء اليوم في المطار، لوضع المواصفات للتجهيزات الحديثة لتتناسب مع المناقصة بموضوع الآلات التي سيتم تركيبها حسب المواصفات الفنية العالمية، ولدينا مهلة 15 يوماً للبت بهذا الموضوع من الناحية التقنية على ان تنتقل لاحقاً الى ادارة المناقصات”ـ مؤكداَ أن “اللجنة تجمع كل الاختصاصات المعنية في هذا المجال وثقته باللجنة كبيرة جدا”.

وأشار الى ان “أبواب وزارة الأشغال مفتوحة للجميع لمراقبة هذه المناقصة أو غيرها من المناقصات، مشيرا الى انه لا يعمل من وراء الكواليس وكل من يريد الاطلاع أو لديه ملاحظات أهلاً به”، مؤكداً أنه “لا يوجد أي شائبة على وزارة الأشغال في هذه المناقصة، انما كل ما نريده تجهيز المطار بأحدث التقنيات ونحن نعمل على ذلك وهو ملتزم بالمهل القانونية والشركات ستشارك على أساس دفتر المناقصة”.

وأفاد أنه “سيزور لبنان فريق من منظمة الطيران المدني الدولي للتدقيق والتحقق من التقدم الذي تم انجازه على صعيد اجراءات السلامة وأمن الطيران المدني، واعداً أن يكون هناك سرعة في شتى شؤون الطيران المدني كما تحددها مواصفات الايكاو. إنما لا تسرّع باتخاذ القرارات، مكررا ان لا صفقات مشبوهة كما يعتقد البعض وان هذا الأمر لن يحصل معه”.

من جهة أخرى، عقد فنيانوس اجتماعا مع المديرية العامة للنقل البري والبحري في حضور المدير العام عبد الحفيظ القيسي والمدير العام للطرق والمباني طانيوس بولس، رئيس مجلس الادارة المدير العام لمصلحة سكك الحديد والنقل المشترك زياد نصر والمستشار القانوني القاضي طوني فنيانوس والمستشارة ماري الزير والمستشار بيار بعقليني.

واطلع على الخطة المتكاملة لقطاع النقل العام للركاب والاسس التطويرية والخطوات المقترحة لتحسين واقع هذا القطاع، وكيفية تنظيم مزوالة المهنة وادخال نظام النقل السريع للركاب على الخطوط الرئيسية لتأمين خدمة النقل لكافة المناطق اللبنانية.

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