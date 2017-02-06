ميليشيات الضمير تعدم خلية من مسلحيها..والسبب؟

قامت فصائل المليشيات المسلحة في مدينة الضمير، شمال شرق دمشق، بتنفيذ إعدام خلية اتهمتها بالتبعية لتنظيم “الدولة الإسلامية”، وتنفيذ عمليات تفجير واغتيال في المدينة.

حيث نقلت التنسيقيات التابعة لتلك لميليشيات “جيش الاسلام ” و”قوات أحمد العبدو بيانا أصدرته تلك الفصائل جاء فيه أن الخلايا “شاركت وبشكل مباشر بعمليات تفجير واغتيال في المدينة وعن سابق إصرار وترصد”.

وبحسب ما ذكره الناشطون فأنه بعد التحقيق مع الموقوفين، اتهمتهم الفصائل بـ “ارتكابهم الجرائم، وانخراطهم في عمليات تنظيم داعش الفاسد المجرم، وإدانتهم بالمسؤولية عنها”.

وبناءا عليه أعلنت الفصائل، وفق البيان، “ثبوت ما نسب إليهم شرعًا وبشكل قاطع، والحكم عليهم بالقتل جزاء وفاقًا”.

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