كل شيء عن الصاروخ البالستي بركان 2

كشفت القوة الصاروخية اليمنية أن الصاروخ الباليستي بعيد المدى الذي استهدف قاعدة عسكرية سعودية في منطقة المزاحمية غرب الرياض، صاروخ بركان 2.

وأوضحت القوة الصاروخية في بيان صادر عنها اليوم تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الصاروخ بركان 2 صاروخ باليستي بعيد المدى مطور من صاروخ بركان 1 المطور بدوره من صاروخ سكود.



وأشارت إلى أن بركان 22 تم تطويره في مركز الأبحاث والتطوير التابع للقوة الصاروخية اليمنية وبخبرات وطنية بحته.

وفيما يلي نص البيان:

بعد نجاح التجربة الصاروخية الأخيرة بما حققته بعون الله من إنجاز “معادلة ردعية” تمثلت عمليا بوضع عاصمة النظام السعودي العدواني الرياض تحت مرمى صواريخنا، تعلن القوة الصاروخية اليمنية أسم الصاروخ وتقدم بعض المعطيات وتترك تفاصيل المعلومات عن المدى وباقي المميزات للميدان، حيث المكان والأنجع والأنفع للرد على استمرار العدوان والحصار وإغلاق مطار صنعاء الدولي.

الصاروخ: بركان 2

صاروخ باليستي بعيد المدى مطور من صاروخ بركان 1 والمطور بدوره عن سكود.

تم تطويره بفضل الله في مركز الأبحاث والتطوير التابع للقوة الصاروخية اليمنية، وبخبرات وطنية بحتة.

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