من جديد ..توزيع مساعدات انسانية روسية

قام مركز التنسيق الروسي بتوزيع دفعة من المساعدات الإنسانية مقدمة من جمهورية روسيا الاتحادية على عدد من العائلات في محافظتي حمص وحلب.

وذكر اليكسي زوديلوف ممثل المركز الذي يتخذ من مطار حميميم مقرا له أن “المركز قام بتوزيع 12 طنا من المواد التموينية على 7 آلاف شخص في حمص وحلب” مشيرا إلى أن المساعدات شملت 350 سلة غذائية بوزن إجمالي 5ر1 طن في بلدة شنشار في حمص إضافة إلى فتح عيادة ميدانية لتقديم الخدمات الطبية للمواطنين.

وبين زوديلوف أنه تم “توزيع مساعدات تضمنت مواد غذائية متنوعة يقدر وزنها بنحو 5ر10 أطنان على الأهالي في مناطق وأحياء الباسل والشيخ نجار والزبدية وحلب القديمة ومخيم جبرين والخالدية”.

يذكر أن روسيا خلال الفترات الماضية كميات كبيرة من المساعدات الإنسانية في عشرات البلدات بمختلف المحافظات السورية وقامت بتوزيعها بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية في سورية لضمان وصولها إلى مستحقيها ولدعم الجهود الحكومية من أجل عودة الأهالي إلى منازلهم التي هجرهم منها الإرهابيون وإعادة الحياة إلى طبيعتها في الأحياء الشرقية لمدينة حلب.

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