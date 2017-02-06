حمدان حيا الجيش الذي وقف بوجه المشروع الاسرائيلي عام 1984

وجه عضو هيئة الرئاسة لحركة “أمل” خليل حمدان التحية لـ”الجيش اللبناني وكل من وقف بوجه المشروع الاسرائيلي وكل من ساهم في انتفاضة 6 شباط 1984″، مشيراً إلى أن “هؤلاء الناس لبوا نداء رئيس مجلس النواب نبيه بري والتحقوا بمراكز معينة بعيدا عن أداء السلطة”.

وفي حديث تلفزيوني، اعتبر حمدان أن “الدور المنسوب للجيش في حينها كان ينبغي أن يكون الدفاع عن الأرض في وجه اسرائيل لا قمع الناس التي تريد إفشال المخططات الاسرائيلية”، مشيراً إلى أن “نتائج هذه الانتفاضة كانت كبيرة نتائج تجسدت بالوحدة بين الضاحية والجبل بادارة بري الحكيمة”.

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