ايران تكشف إنجازاتها الجديد في مجال السلاح

أفادت وسائل الإعلام الإيرانية بأن وزارة الدفاع المحلية أماطت اللثام صباح الإثنين 6 فبراير/ شباط عن إنجازات في مجال الأسلحة وذلك بحضور وزير الدفاع العميد حسين دهقان.

وأعلنت أنه بدء العمل في مجال إنتاجها. وتشمل هذه الأسلحة صاروخ فجر 5 الموجه، وصواريخ منظومة ميثاق 3 المحمولة على الكتف، ونظام اطلاق القنابل اليدوية بعيار 40 ملم ومسدس جديد محلي وغيرها.

وأعلن وزير دفاع ايران أن بلاده حققت ” قفزة كبيرة جدا” في محاولات تعزيز الجاهزية القتالية للجيش الإيراني.

وتجدر الإشارة إلى أنه تم خلال الفعالية عرض صاروخ فجر -5 ومنظومة ميثاق-3 نظام قذف القنابل والمسدس الجديد.

وأشار دهقان إلى أن الصناعات الحربية الإيرانية أنتجت وسلمت القوات المسلحة الوطنية خلال السنوات الثلاث الأخيرة أكثر من 115 نوعا من النظم الدفاعية والمعدات الحربية.

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