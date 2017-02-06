الكويت متخوفة من غزو عراقي جديد

أعرب عدد من النواب الكويتيين عن مخاوفهم من تكرار الغزو العراقي للكويت، بعد تصريحات لبعض أعضاء مجلس النواب العراقي حول قناة “خور عبدالله”.

وذكرت صحيفة “الجريدة” الكويتية، أن هناك توجها نيابيا في الكويت لطلب مناقشة “التصريحات المستفزة” لبعض النواب العراقيين حول خور عبد الله، حيث أكد عدد من أعضاء مجلس الأمة الكويتي أن “تصريحات النواب العراقيين غير مسؤولة، فالحدود بين الكويت والعراق تحكمها قرارات الأمم المتحدة، وهناك من يصطاد في الماء العكر”، وفق الصحيفة.

ودعا رئيس لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية النائب عسكر العنزي الحكومة إلى الأخذ على محمل الجد التظاهرات العراقية حول خور عبد الله، مؤكدا ضرورة رفع درجة الاستعداد في مختلف المناطق واتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة تحسبا لأي طارئ قد يحدث، وحتى لا يتكرر الغزو العراقي الذي حدث في عام 1990 إبان حكم الرئيس صدام حسين.

وطالب النائب رياض العدساني الحكومة الكويتية “بأخذ الحيطة والحذر وعدم التهاون بالتظاهرات والاحتجاجات العراقية على خور عبدالله، وأن تتخذ التدابير اللازمة والتعامل مع هذه القضية بحكمة وجدية”.

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