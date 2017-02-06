عون: البعض يلمح لـ الستين معدلا ولكن لا يقترح تعديلات

أكد عضو “تكتل التغيير والإصلاح” النائب آلان عون” أن “رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والامين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصر الله انجحا العلاقة بين “التيار الوطني الحر”، مشيراً الى أن “الجميع من الجانبين لديهم الثقة الكافية في العلاقة بين الحزبين”.

وفي حديث تلفزيوني له، أوضح آلان عون أن “التوصل الى قانون الانتخاب اصعب من التوصل الى رئيس للجمهورية”، لافتاً الى انه “يجب ان تكون المقاربة مبدأية والناس تقرر من يمثل، وهذا هو قانون النسبية”.

وتعليقا على موفق رئيس “اللقاء الديمقراطي” النائب وليد جنبلاط، اعتبر أن “موقف جنبلاط هو اعتراف ان الستين غير مطابق لمواصفات الطائف”، مشيراً الى ان جنبلاط يلمح لقانون الستين معدلا ولكن لا يقترح ما هي التعديلات”، مؤكداً “اننا مع تطبيق اتفاق الطائف الذي تحول الى دستور”.

ومن جهة اخرى، أوضح آلان عون أن “فلسفة الرئيس عون معتمدة على ارادة الشعب، واليوم نحن في ازمة وطنية، اقترح عون ان يحسم الشعب النقاش بين القوى وأن يختار القانون الذي يناسبه”، متسائلاً :”لماذا استغباء الناس حول التمكن من القيام بالاستفتاء”، مؤكداً أنه “هو من ارقى الوسائل في الدول المتقدمة، لكن في لبنان هناك خوف من العودة الى الناس”.

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