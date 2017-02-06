بالوثائق..فضيحة تطال وليّ وليّ العهد السعودي

كشف الناشط السعودي الشهير غانم الدوسري عبر صفحته على “تويتر” وقناته الخاصة على موقع “يوتيوب” فضيحة جديدة تتعلّق بوليّ وليّ العهد السعودي محمد بن سلمان وكيف يسيطر على كلّ مرفق يعود بالفائدة المادية الكبيرة عليه شخصيًا.

الدوسري المُعارض السعودي البارز الذي يُعرّف عن نفسه بأنه مدافع عن حقوق الإنسان يقيم في لندن، حيث يكشف خبايا آل سعود وفسادهم، يقول في تغريداته الجديدة إن “محمد بن سلمان بعد سطوه على الشركات ورواتب المواطنين وإرغامهم على دفع الضرائب اتضح بأنه لا يملك رؤية فهو مجرد لصّ”، حسب تعبيره.

وإذ يصف الدوسري محمد بن سلمان بـ”الدب الداشر”، يكشف أن لدى الأخير شركة اسمها “طويق” للصناعات الزجاجية، وهو أجبر وزارة النفط والثروة المعدنية على إعطاء رخصة مدتها 30 سنة على مناجم للسيليكا في محافظة تيماء.

ويوضح الدوسري أن إحدى المساحات التي سطا عليها محمد بن سلمان تبلغ ٤٧ مليون متر مربع، ومساحة أخرى تبلغ ١٦ مليون متر مربع.

ونشر الدوسري صورة للرخصة الصادرة عن وزارة النفط والثروة المعدنية ومدتها ٣٠ سنة، ووثيقتين تثبتان سطوة محمد بن سلمان على مساحات شاسعة في تيماء

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