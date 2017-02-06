موسكو تطالب الامم المتحدة بتحقيق شامل بشأن أدوية حلب

أعلنت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا الاثنين 6 فبراير/شباط أن موسكو تدعو الأمم المتحدة لإجراء تحقيق داخلي دقيق بشأن التكتم على حقيقة وجود أدوية في شرق حلب.

وجاء في بيان زاخاروفا، الذي نشر على موقع الخارجية الروسية: “نطالب أمانة الامم المتحدة بإجراء تحقيق داخلي شامل من أجل تحديد المستوى الذي اتخذ على أساسه قرار التكتم على حقيقة وجود الأدوية في شرق حلب، ومعرفة سبب عدم إيصال هذه المعلومات للمجتمع الدولي”.

ولفتت زاخاروفا إلى أنه “بعد الانتهاء من عملية تحرير شرق حلب من سيطرة الارهابيين اكتشفت في مستودعات هذا الجزء من المدينة، كميات كبيرة من الأدوية والمعدات الطبية والمواد الغذائية، وتم تأكيد هذه المعلومات بشكل متكرر من قبل السلطات في دمشق، ومن عدد من الموظفين المسؤولين في الأمم المتحدة وممثلي الوفود الأجنبية الذين زاروا الجزء الشرقي من حلب”.

وأشارت المتحدثة باسم الخارجية إلى أن المعلومات المزيفة من طرف هذه المنظمات غير الحكومية، بما في ذلك “الخوذات البيضاء” و”أطباء بلا حدود” و”الجمعية الطبية السورية الأمريكية”، “التقطت بسهولة، وحتى قبل البدء بترويجها في إدارة الأمانة العامة للأمم المتحدة، بما في ذلك من قبل نائب الأمين العام للشؤون الإنسانية، أوبراين”.

ووفقا لزاخاروفا، فإن هذا الأمر، أدى إلى حقيقة أن “الحكومة السورية، ومن خلالها روسيا، وقعت ضحية وابل من الانتقادات لا أساس لها”.

وخلصت الدبلوماسية الروسية إلى القول، إنه “من المستغرب في هذا الصدد، أن كشف الأكاذيب وعبثية الاستنتاجات بشأن كارثة إنسانية مزعومة على وشك الوقوع أو أنها قد وقعت في الجزء الشرقي من حلب سبب نقص في الأدوية، لم تتلق حتى الآن توضيحا مناسبا وتقييمات من قبل المنظمة الدولية.