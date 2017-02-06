باسيل التقى الرئيس الكونغولي

التقى وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل رئيس جمهورية الكونغو دنيس ساسو نغوسو، رئيس الوزراء جان كلود غاكوسو ووزير الخارجية اوغستين ماتاتا بونيو بحضور القائم بالاعمال في سفارة لبنان هنري قسطون، وذلك في أول زيارة رسمية لوزير خارجية لبناني الى جمهورية الكونغو.

وأشاد المسؤولون في جمهورية الكونغو بدور “الجالية اللبنانية وبحيويتها ونشاطاتها في شتّى المجالات، لا سيما النقل والفنادق والسياحة والبناء”، مؤكدين متابعة “الجهود الثنائية مع الوزير باسيل ووضع اتفاق إطار في مجال التعاون بين الدولتين، على أن تتابع السفارة اللبنانية المسار الذي ستسلكه المفاوضات، التي ستؤدي الى ابرام هذه الاتفاقات”. وشدد الطرفان على “نقاط التشابه التي تجمع لبنان وجمهورية الكونغو بصفتهما صلة وصل بين الدول المجاورة”.

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