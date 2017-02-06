بعد تمديد مهلة العودة الى حضن الوطن..معونات قضائية للعائدين

دعا وزير العدل الدكتور نجم الأحمد كل مواطن لا يستطيع دفع رسوم الدعوى أو النفقات أو التأمينات القضائية أو أتعاب المحاماة أو أي رسم غير ذلك إلى مراجعة قاضي البداية وتقديم معاملة بسيطة ليعفيه من كل هذه الرسوم من خلال لجنة المعونة القضائية.

واعتبر الأحمد في تصريحات له أمام مجلس الشعب أن هذا الإجراء يهدف إلى حماية الحق العام وتحقيق مصلحة المحامين والمتقاضين على حد سواء.

وكشف الأحمد عن أن ” مجلس الوزراء يعمل على وضع نص قانوني صريح يوجب الإعلان عن حالة الصرف من الخدمة ويعطي العامل فرصة للتظلم خلال مدة محددة” وقال إن ” الموظف الذي يحصل على قرار قضائي مكتسب للدرجة القطعية ويمتنع أي مسؤول ما حتى لو كان وزير العدل عن تنفيذ هذا القرار فإنه يلاحق جزائيا وعلى صاحب المصلحة ملاحقته”.

وبالنسبة لجرائم قتل العسكريين والمدنيين وتدمير البنى التحتية والاغتصاب وقطع المياه وغيرها من الجرائم الإرهابية أكد الوزير الأحمد أن كل هذه الجرائم هي جرائم حرب وأعدت لها وزارة العدل ملفات متكاملة

وقال ” سبق أن رفع الاهالي الذين أستشهد ابناؤهم في جبل الثردة بمحافظة ديرالزور دعاوى لمقاضاة الولايات المتحدة وبريطانيا وسيتم تحريك دعوى ممن تعرضوا لأعمال إرهابية سواء في كسب بريف اللاذقية الشمالي أو في قرية خطار بحماة أو في سجن حلب المركزي “.

وبين الأحمد أن الوزارة تتابع كل الملفات المتعلقة بجرائم الحرب المذكورة بحق السوريين لمقاضاة الدول والمنظمات الدولية والأفراد أشخاصا طبيعيين أم اعتباريين ممن ساهموا في سفك الدم السوري مضيفا ” هناك دعوى مقامة حاليا على رجب طيب أردوغان أمام إحدى المحاكم في عدلية دمشق لقيامه بسرقة معامل حلب وإدلب “.

ولفت الأحمد إلى إن جميع مرتكبي جرائم سرقة المنازل والممتلكات العامة وغيرها وخطف المواطنين وابتزازهم واستغلالهم لا يقلون خطرا عن الإرهابيين الذي رفعوا سلاحهم بوجه الجيش العربي السوري وهناك عدد منهم موقوفون لدى القضاء موضحا أن كل مراسيم العفو استثنت مرتكبي مثل هذه الجرائم نظرا لخطورتهم على الدولة والمجتمع.

وحول عمليات بيع وشراء العقارات في المناطق غير الآمنة قال الأحمد إن ” كل عملية بيع أو شراء أو نقل للملكية أو تصرف أو استغلال لها في هذه المناطق تكون باطلة بطلانا مطلقا ولا ترتب أي أثر قانوني وليس لها أي قيمة لأنها تمت ممن لا يملك إلى من لا يملك أو من إرهابي إلى إرهابي ” مؤكدا أن ” من يتعامل مع الإرهابيين يعد إرهابيا مثلهم وتتم ملاحقته قضائيا بجرم التواصل مع الإرهابيين “.

وفي سياق آخر بين الأحمد أن الوزارة أرسلت تعاميم إلى كل النيابات العامة والعدليات والأجهزة المختصة بأن الوزارة لن تستلم أي ملف موقوف باسم ثنائي أي بحالة تشابه أسماء.

وحول جرائم سرقة أو تهريب أو التجارة غير المشروعة بالمشتقات النفطية أكد الأحمد أن ” سرقة المشتقات النفطية جنائية الوصف وعقوبتها مشددة من عشر سنوات فما فوق ” مضيفا أما ” حوادث إطلاق النار في المناسبات وبيع المواد المسروقة فهناك قوانين تعاقب عليها “.

وجدد الأحمد التأكيد أنه لن تكون هناك إلا محكمة قضايا إرهاب واحدة في دمشق لأسباب عدة.

وحول ملف المفقودين بين الأحمد أن ” هناك مكتبا محدثا في وزارة العدل منذ سنتين وهو يتلقى الطلبات يوميا ورقم الهاتف المخصص فيه للاستفسار عن هذه المسائل هو”2073″ وهو ليس سريا بل معلن للجميع ” داعيا كل من لديه حالة من هذا القبيل مراجعة المكتب المذكور وهو مؤرشف أي انه عند إجراء المكالمة وذكر الاسم أو الرقم يتم الرد خلال المكالم