حوار حزب الله-المستقبل: لإنجاز قانون إنتخاب ضمن المهل الدستورية

انعقدت جلسة الحوار الـ40 بين “حزب الله” و”تيار المستقبل”، مساء اليوم، في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، بحضور المعاون السياسي للامين العام لـ”حزب الله” حسين الخليل، الوزير حسين الحاج حسن، النائب حسن فضل الله عن الحزب، ومدير مكتب الرئيس سعد الحريري السيد نادر الحريري والوزير نهاد المشنوق والنائب سمير الجسر عن تيار “المستقبل”. كما حضر الوزير علي حسن خليل.

وبعد الجلسة صدر البيان الاتي:”أكد المجتمعون اهمية انجاز قانون انتخابات ضمن المهل الدستورية وإجراء الانتخابات في مواعيدها. كما جرى البحث في اهمية الحفاظ على الاستقرار السياسي والامني”.

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