يديعوت: اسرائيل قلقة وتستعد لاي عملية لـ “حزب الله”

كشفت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية أن “القوات الحربية البحرية الإسرائيلية في سواحل شمال إسرائيل وعند الحدود مع لبنان، تستعد لاحتمالات تسلل عناصر من “حزب الله” عبر البحر الى المناطق الساحلية، في إطار أي حرب محتملة.

وأوضحت الصحيفة أن المقاتلين في “وحدة 914” التابعة للبحرية الإسرائيلية يجرون حملات أمنية، بعضها ظاهرا وغيرها سريا، وذلك بعد أن أشارت التقديرات الإسرائيلية إلى أن حدود المياه بين إسرائيل ولبنان، قد تكون نقطة ينطلق منها “حزب الله” لتنفيذ عمليات في إسرائيل، مستشهدة بتسلل عناصر من حماس في قطاع غزة الى إسرائيل عبر البحر خلال الحرب على غزة فى صيف عام 2014.

وأشارت إلى أن الفروقات بين عناصر “حماس” و”حزب الله” في هذه الحالة، من حيث القدرات العسكرية والخبرات القتالية “التي ازدادت منذ تدخل “حزب الله” عسكريا في الأزمة السورية.

ولفتت الصحيفة الى أن “الوحدات القتالية البحرية، تجرى تدريبات على سيناريوهات تحاكي تسلل عناصر وغواصين مقاتلين من “حزب الله” نحو الشواطئ الإسرائيلية في مدينة نهاريا شمالي إسرائيل من أجل تنفيذ هجمات من خلال إطلاق نار أو إطلاق صواريخ”.

ولفتت إلى أن السلطات الأمنية الإسرائيلية، زرعت فى السنتين الأخيرتين مجسّات إلكترونية على الأرض على طول الحدود بين إسرائيل ولبنان تمكنها من إرسال تحذيرات في حال قيام عناصر من “حزب الله” بالتسلل عبر الحدود الى إسرائيل.

وأكد مصدر عسكري بالبحرية الإسرائيلية للصحيفة “أننا نعمل 24 ساعة على مدار 7 أيام في الأسبوع بالاشتراك مع نقاط رصد ومراقبة من الشواطئ ووحدات أخرى جاهزة للتعامل مع التهديدات التي قد تفاجئنا دون سابق إنذار”.

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