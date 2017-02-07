عون لا يرى “داعياً للخوف” من النقاش الانتخابي

برز أمس تشديد رئيس الجمهورية على أنه “لا داعي للخوف” من هذا النقاش المرافق لعملية البحث في ملف القانون العتيد “لأنه في النهاية ستتم الانتخابات ويتابع لبنان مسيرة النهوض”، معرباً أمام زواره عن ثقته بأنه “سيكون للبنان قانون انتخابي جديد يؤمن تمثيلاً عادلاً في مجلس النواب لجميع اللبنانيين”، مع التشديد على أنّ اللبنانيين “متجهون نحو فترة استقرار ثابت ليرتاح الجميع مع بعضهم البعض ضمن التوازن”.

وفي الإطار التفاؤلي نفسه، جاء تجديد رئيس الحكومة التزامها “إنجاز قانون جديد للانتخابات”، كاشفاً أمام زواره عن أنّ النقاش الانتخابي المتواصل “قطع شوطاً بعيداً في هذا الاتجاه”، كما طمأن اللبنانيين إلى أنه متفق مع رئيس الجمهورية على أنه “لن يكون هناك انقسام بعد اليوم على مستوى الحكم”، لافتاً الانتباه إلى أنه على “اتصال يومي” مع عون للتباحث في مختلف القضايا والمشاكل التي يواجهها لبنان.

وكان الحريري قد استقبل مساء الأحد رئيس حزب “القوات اللبنانية” الدكتور سمير جعجع في بيت الوسط حيث جرى استعراض آخر المستجدات والاتصالات الجارية بخصوص قانون الانتخابات، فكان اتفاق بين الجانبين “على وجوب الوصول بأسرع وقت ممكن إلى مشروع قانون جديد للانتخابات يحظى بتوافق الكتل السياسية ويأخذ بعين الاعتبار هواجس جميع الأطراف”.

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