جلسة حوار بين حزب الله وتيار المستقبل

انعقدت جلسة الحوار الـ 40 بين “حزب الله” و”تيار المستقبل”، مساء أمس في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، في حضور المعاون السياسي للامين العام لـ”حزب الله” حسين الخليل، الوزير حسين الحاج حسن، النائب حسن فضل الله عن الحزب، ومدير مكتب الرئيس سعد الحريري السيد نادر الحريري والوزير نهاد المشنوق والنائب سمير الجسر عن تيار “المستقبل”.

كذلك حضر الوزير علي حسن خليل. وبعد الجلسة صدر البيان الاتي: “أكّد المجتمعون على اهمّية إنجاز قانون انتخابات ضمن المهَل الدستورية وإجراء الانتخابات في مواعيدها. كذلك جرى البحث في اهمّية الحفاظ على الاستقرار السياسي والأمني”.

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