الخرطوم تسترد “لجين”

استعادت السلطات السودانية الاثنين 6 فبراير/شباط رضيعة تبلغ من العمر 4 شهور، كان والداها قتلا في صفوف تنظيم “داعش” في سرت بليبيا.

ووصلت الرضيعة “لجين” إلى مطار الخرطوم قادمة من ليبيا رفقة الليثي الحارث يوسف جدها من أمها، الذي أفاد بأن “جهاز الأمن والمخابرات بالتعاون مع الهلال الأحمر نسق عملية تسليم معقدة للرضيعة، بعد أن سهل وصوله إلى ليبيا برفقة ضباط أمن تسلموا الطفلة بمصراتة عقب إجراء الفحوصات اللازمة للتأكد من نسبها فضلا عن صحتها وسلامتها”.

ونقل موقع “سودان تربيون” عن جد الرضيعة أنه قابل في مدينة مصراتة الفتاتين التوأم “أبرار ومنار” اللتين انضمتا إلى تنظيم “داعش” في سرت أواخر اغسطس عام 20155 رفقة فتاتين أخريين، وقد ألقي القبض على التوأم وتخضعان الآن للاستجواب في مدينة مصراتة.

ونقل المصدر عن الليثي الحارث يوسف قوله “من الواضح أن جهاز الأمن يملك علاقات واسعة بالخارج يسخرها ويوظفها لحماية وتأمين أبناء وبنات السودان والاجتهاد في استرجاع من تسلل وهرب وخرج منهم”.

من جهة أخرى، كشف التجاني إبراهيم، عضو مكافحة الإرهاب في جهاز الأمن والمخابرات السوداني عن تنفيذ عمليات تمشيط على الحدود السودانية الليبية لمنع تسرب عناصر “داعش” إلى السودان.

وأعلن إبراهيم أن السلطات الليبية أوقفت في سرت 6 فتيات من السودان، وأن جهودا تبذل لاستعادتهن.

ونقل موقع “سودان تربيون” عن مصادر تقديرها بأن نحو 35 مواطنا سودانيا قتلوا في صفوف تنظيم “داعش” في العراق وسوريا، و20 آخرين في ليبيا.

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