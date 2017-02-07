الأسد: الهدنة في سوريا لم تمت

نفى الرئيس السوري بشار الأسد أن يكون اتفاق وقف إطلاق النار في سوريا قد مات، لكنه شدد على أن مسار السلام في سوريا لا يتعلق بشكل أساسي بعملية أستانا بل يرتبط بوقف تدفق الإرهابيين إلى سوريا. وأضاف: “إذا تعاملنا مع هذا العنوان فعندها يمكن أن تتحدث عن الإجراءات السياسية”.

وشدد في مقابلة مع وسائل إعلام بلجيكية على أهمية استخدام كافة الوسائل العسكرية المتاحة لمحاربة “داعش و”النصرة” وكل المجموعات المرتبطة بتنظيم “القاعدة” في سوريا.

وأوضح: “للسلام مكونان، محاربة الإرهاب والإرهابيين ووقف تدفق الإرهاب وكل أنواع الدعم اللوجيستي، ثانيا الحوار بين السوريين لتحديد مستقبل بلدهم ونظامه السياسي بأسره، هذه هي عناوين نظرتنا إلى مستقبل سوريا”.

وأضاف الرئيس السوري أنه لا يزال من المبكر الآن الحكم على أستانا، معتبرا أن الاجتماع الأول كان إيجابيا لأنه تمحور حول المبادئ المتمثلة في وحدة سوريا، وأن السوريين هم من يقررون مستقبلهم. وتساءل “كيف يمكن أن تنفذ هذا الإعلان؟” وأضاف: “أعتقد أننا سنرى “أستانا 2″ وما إلى ذلك”.

ونفى أن يكون وقف إطلاق النار في سوريا قد مات، مضيفا: “من الطبيعي أن تحدث انتهاكات في كل وقف إطلاق للنار في أي مكان في العالم، في كل حرب، في أي صراع، قد تكون في بعض الأحيان على المستوى الفردي، وهذا لا يعني أن هناك سياسة لانتهاك وقف إطلاق النار تتبعها الحكومة أو أي طرف آخر، وهذا أمر يمكن أن نعالجه بشكل يومي، وأحيانا كل ساعة، لكن حتى هذه اللحظة، لا يزال وقف إطلاق النار صامدا”.

قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

