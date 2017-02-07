بالصور: قاضي دمشق الشرعي الأول يجد حلاً للعنوسة.. ونشطاء يردون

استهجن نشطاء موالون للدولة السورية تصريح القاضي الشرعي الأول في دمشق محمود المعراوي الذي قال من خلاله أن أحد الحلول المقترحة للقضاء على ظاهرة تأخر الزواج “العنوسة” هو الزواج الثاني، مضيفاً أنه حل قد لا يرضي معظم النساء السوريات على حد تعبيره.

حيث غصت مواقع التواصل الإجتماعي بالتعليقات والمنشورات الساخرة من طبيعة الحياة الاقتصادية الصعبة التي يعيشها الشباب السوري، الذين لا يملكون المقومات المادية التي تمكنهم من تجاوز مرحلة الزواج الأول ليبدأوا التفكير بالزواج الثاني.

بينما تندر نشطاء آخرون على مفهوم سوريا العلمانية وربطه بتصريح القاضي الشرعي المعراوي.

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