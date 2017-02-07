بالصورة: جيش الإسلام يعترف بخرق الهدنة

بينما تواصل الميليشيات المسلحة اتهام الدولة السورية بخرق اتفاق وقف اطلاق النار في سورية، تعترف بشكل غير مباشر بخرق الاتفاق، بينما يكتفي الجيش السوري بالرد على الخروقات من جانب المعارضة المسلحة.

ففي منشور لإحدى تنسيقيات المسلحين يعترف جيش الإسلام بشن هجمات على الجيش السوري في الغوطة الشرقية.

وفي متابعة لتفاصيل الموضوع أكد مصدر عسكري سوري عن تصدي الجيش السوري لهجوم شنته المجموعات المسلحة على مواقعه في محور الميدعاني-حزرما ويوقع قتلى وجرحى في صفوف المهاجمين.

يذكر أن الهدنة في سورية بدأت منذ اليوم الأخير في العام الماضي بإشراف روسي تركي إيراني، تمهيداً لمفاوضات أستانا بين الدولة السورية والمعارضة المسلحة الذي جرى في 23 شهر كانون الثاني الماضي.

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