روحاني: الاتفاق النووي مفيد للجميع بخلاف ما يعتقد ترامب

صرح الرئيس الإيراني، حسن روحاني، الثلاثاء 7 فبراير/ شباط بأن الإتفاق النووي بين إيران والقوى العالمية كان اتفاقا مفيدا لجميع الأطراف.

وقال روحاني في كلمة بثتها القنوات الرسمية في إيران :”يقرأ الرئيس الأمريكي الجديد نص الاتفاق النووي لكنه لا يقبله. يقول إن هذا أسوأ اتفاق في التاريخ.”

وأضاف “هذا اتفاق متبادل المنفعة. ومفيد للجميع … يمكن استخدام المفاوضات النووية كمثال لمحادثات أخرى من أجل تحقيق الاستقرار والأمن في المنطقة.”

وأشار الرئيس الإيراني إلى أن الاتفاق يمكن أن يستخدم كمنصة انطلاق لنزع فتيل التوتر في المنطقة، وأنه مفيد للجميع، بعكس ما يعتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وكان ترامب قد وصف خلال مقابلة مع قناة Fox news الاتفاق النووي مع إيران بـ “المشين” وأوضح أنه كان يجب إبرام “إتفاق جيد”، ويأتي انتقاد ترامب للاتفاق للمرة الثانية منذ تنصيبه في 20 يناير/ كانون الثاني في سياق تصعيد من قبل إدارته حديثة العهد في البيت الأبيض تجاه إيران، إذ إعتبرها مسؤولون أمريكيون تهديدا لمنطقة الشرق الأوسط، وأنها أكبر دولة راعية للإرهاب في العالم.

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