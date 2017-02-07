رغم الحرب.. إذاعة سورية تسعى الدخول إلى غينيس

تسعى إذاعة سورية لتحقيق إنجاز عالمي يتلخص بتحطيم رقم قياسي يؤهلها الدخول في موسوعة غينيس.

إذاعة “فيوز أف أم” التي تأسست مطلع 2013 تتأهب لدعم ملف ترشيح دمشق ضمن شبكة المدن المبدعة لدى “اليونسكو” بتحقيقها أطول برنامج إذاعي حواري مباشر في العالم لمدة قد تتجاوز 81 ساعة.

وقالت المسؤولة الإعلامية للإذاعة الإعلامية مزنة الأطرش أن التحضيرات وصلت إلى مرحلة متقدمة من خلال فريق من المعدين والمحررين بمختلف الاختصاصات الفنية والرياضية والثقافية والاقتصادية والدينية والسياحية والصناعية والتجارية و..إلخ، وتعقد الاجتماعات اليومية ليخرج هذا التحدي الكبير بأبهى حلة.

وأكدت أن ساعات البث ستتسم بالتنوع عبر حوارات متميزة وغنية مع شخصيات مؤثرة لها بصماتها في المجتمعين السوري والعربي، وسيتم الكشف عن هويات الضيوف تباعاً مع وصول التحضيرات إلى مراحلها النهائية.

وقالت الأطرش أنه ورغم الظروف الاستثنائية التي تعيشها سورية منذ ما يقارب الست سنوات، إلا أن هذا السباق سيكون شاهداً حياً على تحدي آلة الإرهاب والموت، لينقل عبر أكثر من مئة وسيلة إعلامية محلية وعربية وعالمية بمختلف أنواعها المقروءة والإلكترونية والمسموعة والمرئية.

ولفتت إلى أن شارة البداية ستنطلق مع بزوغ فجر الخامس والعشرين من شهر شباط/فبراير المقبل في مقر الإذاعة بالعاصمة بدمشق بصوت الإعلامي راكان الخضري، ومهندس الصوت معتز الكود والإشراف العام رشا الحاطوم وبرعاية ( الحكماء للبهارات والتوابل )

يشار إلى أن “فيوز أف أم” التي انطلق بثها في أول يوم من عام 2013 على التردد 91.1 والموقع الإلكتروني www.fusefmsouria.com قد ابتكرت أسلوباً تفاعلياً يطرح للمرة الأولى، من خلال البث من داخل مقهى، بحيث يستطيع رواده سماع ورؤية الضيوف في الوقت نفسه.

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