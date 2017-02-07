اعتصام لمتعاقدي المهني في رياض الصلح: لن نهدأ

نفذ متعاقدو التعليم المهني والتقني اعتصاما، قبل ظهر اليوم في ساحة رياض الصلح في بيروت، تزامنا مع انعقاد جلسة مجلس النواب، مطالبين بتثبيتهم.

ورفع المشاركون لافتات تدعو إلى “رفع الظلم والغبن” عن متعاقدي التعليم المهني والتقني وتثبيتهم.

وتلا وليد نمير بيانا باسم المعتصمين، جاء فيه: “بالأمس في الأونيسكو، واليوم أمام البرلمان، وفي عيد المعلم أمام القصر الحكومي، وبعده أمام القصر الجمهوري. لقد بدأنا حراكنا ولن نهدأ او نستكين حتى تحقيق مطلبنا بالتثبيت، أنها مأساتنا المستمرة منذ عشرين عاما”.

وأضاف: “مجددا نقول، لماذا هذا الرفض والفيتو على تثبيت اساتذة التعليم المهني؟ لماذا هذا الظلم في حقنا؟ لماذا هذا التهميش واللامبالاة؟ ما هي جريمتنا؟ هل يعتبر التعليم عشرين عاما مهنة دون اي تقديمات صحية او اجتماعية او حياتية جريمة”؟

وتوجه إلى النواب بالقول: “لقد أصدرتم عدة قوانين لتثبيت الاساتذة في مراحل التعليم الاساسي والثانوي والجامعي فما هي مشكلتكم مع التعليم المهني؟ هل تملكون الرد؟ ألستم من يجب ان يمثل مصلحتنا؟ ام اننا لسنا لبنانيين؟ فعلا نحن لا نملك جوابا على هذا اللغز فهل لديكم الجواب”؟

وأضاف: “هل تعلمون اننا لا نتقاضى اجرنا سوى مرة واحدة في السنة؟ هل تعلمون ان ما نتقاضاه لا يكفي لتغطية فاتورة استشفاء واحدة اذا دخل احدنا او احد ابنائنا الى المستشفى؟ عل تعلمون اننا لا نتقاضى بدل نقل وان ساعاتنا تلغى بسبب الاعطال القسرية والاضرابات”.

وختم: “لماذا هذا الظلم؟ نناشدكم انصافنا اسوة بزملائنا في باقي القطاعات الاخرى ونؤكد اننا سنستمر في تحركنا وسنلجأ الى الخطوات التصعيدية وصولا الى الدعوة لمقاطعة الانتخابات اذا لم تتحقق مطالبنا”.

قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

