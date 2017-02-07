المرعبي: لتكن الانتخابات المقبلة استفتاء شعبيا

استقبل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى، رئيس تيار القرار اللبناني الوزير السابق طلال المرعبي الذي قال بعد اللقاء: “نلتقي دائما مع سماحة المفتي لنبحث معه في الأوضاع العامة، وهو الرجل الديني والوطني الذي يحرص على وحدة لبنان وعلى سلامة أراضيه وخاصة على الوحدة الوطنية، وضرورة استكمال مسيرة الطائف، وضرورة ان تكون الديمقراطية هي السائدة في البلد. نحن نحرص وكل المخلصين، على ان تكون الانتخابات المقبلة استفتاء شعبيا لإنشاء مجلس جديد يمثل الشعب اللبناني بكل شرائحه وبكل طوائفه، وبالتالي يكون نواة التقدم والازدهار للبنان. نحن نرى ان المستقبل يسير نحو المسار الصحيح، ونأمل بأن تصب كل الجهود الدينية والسياسية والاجتماعية في سبيل هذه المصلحة”.

وأضاف: “إن سماحته حريص على ان تكون الطوائف اللبنانية دائما متحدة ومتكافلة لكي نخرج بلبنان من ازمته ودوامته المستمرة”.

واستقبل مفتي الجمهورية وفدا من حركة شباب لبنان برئاسة ايلي صليبا الذي اطلعه على النشاطات التي تقوم بها الحركة لخدمة اللبنانيين.

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