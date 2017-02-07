من دعا رئيس الغابون لزيارة لبنان.. ؟!

بحث وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل مع رئيس جمهورية الغابون علي بونغو في العلاقات الثنائية بين لبنان والغابون، ووجه له دعوة باسم رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لزيارة لبنان. وقد رحب الرئيس بونغو بالدعوة ووعد بتلبيتها.

وبناء لطلب باسيل، أعطى الرئيس بونغو تعليماته لتسهيل تعامل السلطات الغابونية مع الجالية اللبنانية في ما خص تأشيرات الدخول والمعاملات الرسمية. وأثنى على جهودالجالية اللبنانية واستثماراتها ودورها الفعال في تنمية وازدهار البلاد. ومهد هذا اللقاء لعدة اتفاقات ستكون محورية لتطوير العلاقات ورفعها الى اعلى المستويات.

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