بوتين وميركل يدعوان إلى تهدئة في جنوب شرق أوكرانيا

بحث الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في اتصال هاتفي، اليوم الثلاثاء، مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، الوضع المتدهور في دونباس.

وأعرب الزعيمان عن قلقهما البالغ إزاء تصاعد النزاع المسلح. وجاء في بيان المكتب الصحفي للكرملين، اليوم “جرت محادثة هاتفية بين رئيس روسيا الاتحادية فلاديمير بوتين ومستشارة جمهورية ألمانيا الاتحادية أنغيلا ميركل، ناقشا خلالها الوضع في جنوب شرق أوكرانيا، الذي تدهور بشكل حاد في الأيام الأخيرة بسبب الإجراءات الاستفزازية من الجانب الأوكراني.

تم الإعراب عن القلق العميق إزاء تصعيد الصراع المسلح، الذي كانت نتيجته خسائر في الأرواح وتدمير كبير في البنية التحتية المدنية والإسكان في عدد من المناطق السكنية في دونباس“.

وأضاف البيان بأن “الرئيس الروسي والمستشارة الألمانية دعيا للعودة فوراً إلى نظام وقف إطلاق النار، معربان في هذا السياق، عن تأييدهما لجهود بعثة المراقبة الخاصة التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا”.

وتابع البيان: “ولفت فلاديمير بوتين انتباه أنغيلا ميركل إلى أن معطيات بعثة المراقبة الخاصة التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، فضلا عن تصريحات الممثلين الرسميين لكييف، تدل على محاولات القوات الأوكرانية تغيير الوضع على خط التماس لصالحهم بالطرق العسكرية. ومن الواضح أن هناك سعي علني من قبل سلطات كييف لتعطيل تنفيذ اتفاقات مينسك، فضلا عن استخدام “صيغة نورماندي” كغطاء لخطواتها الهدامة”.

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