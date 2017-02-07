الخطيب يرد على غانم حول خطة الحكومة للنفايات

ردّ وزير البيئة طارق الخطيب على سؤال النائب روبير غانم حول إذا كانت لدى الحكومة خطة للنفايات في جلسة الأسئلة والأجوبة “أنّ وزارة البيئة بصدد الإعداد لاستراتيجية شاملة مستدامة للإدارة المتكاملة للنفايات المنزلية الصلبة تعتبر خارطة طريق أساسية ينبثق عنها خطة تنفيذية شاملة متكاملة مفصّلة لمعالجة النفايات ترتكز على المحاور التالية: المحور التقني والمحور الإداري والمحور القانوني والمحور المالي. كما ترتكز على الهرمية العلمية لإدارة النفايات القائمة على: تقليص النفايات، إعادة استخدام المواد قبل تصريفها كنفاية، الفرز من المصدر، التدوير/ صناعة إعادة التدوير، المعالجة البيولوجية و/أو الحرارية، استرداد الطاقة من النفايات. التخلّص النهائي: الطمر الصحّي للعوادم”.

وأوضح الخطيب أن “ملف النفايات المنزلية الصلبة، الذي يعود التخطيط له والرقابة على إدارته إلى وزارة البيئة، تحكمه مبادىء عامة أوّلها وأبرزها صلاحيات البلديات وواجباتها بتقديم هذه الخدمة سنداّ لمبدأ اللامركزية الإدارية مع توفير الإمكانيات المادية لها، بدءاً بدفع المستحقات المالية من الصندوق البلدي المستقلّ وحصّة البلديّات من أموال الخليوي، إضافة إلى تفعيل دور الشراكة في ما بين الدولة والسلطات المحليّة والقطاع الخاص والمجتمع المدني عبر الارشاد التقني والتوعية والتوجيه”.

ولفت إلى “أن عمليّة الفرز من المصدر هي من المراحل التقنية للإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة المنزلية، الامر الذي يساهم في تحسين عمليّة جمع النفايات من قبل البلديّة ومعالجتها في ما بعد. لذلك، أصدرت وزارة البيئة التعميم رقم 8/1 تاريخ 16 تشرين الثاني 2015 المتعلّق ببعض الإرشادات بشأن الإدارة المتكاملة للنفايات المنزلية الصلبة، والموجّه إلى البلديات واتحادات البلديات والقائمقامين والمحافظين، وذلك تخفيفاً لحجم النفايات من جهّة، ومنعاً لتفاقم الآثار البيئية السلبيّة من جهة أخرى. وقد قامت وزارة البيئة بطبع 1,500 نسخة من هذا التعميم وأرسلتها إلى وزارة الداخلية والبلديات لتعميمها حسب الاصول، بالإضافة إلى نشر التعميم في الجريدة الرسمية عدد 47 تاريخ 19/11/2015”.

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