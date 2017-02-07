ضاحي خلفان يغازل ترامب للمرة الثانية

جاء ذلك في سلسلة من التغريدات على صفحة خلفان بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، حيث قال: “ترامب كنا نظنك ضد المسلمين اتضح أنك ضد المجرمين.. حييت.. جاكم ترامب يا عيال المرشد.. اي اخونجي يروح عند ترامب يا ويله”.

وتابع خلفان تهريجه قائلا: “ليس امام ايران ولا الحوثيين الا الامتثال “للإرادة العربية” القائمة على الاحترام وتغليب الشرعية على الفوضى.. لن تبقى العراق تحت مخالب القط الفارسي رهينة”، حسب زعمه.

ويأتي مديح خلفان (المعروف بتصريحاته المضحكة) ونظامه بالرئيس الاميركي ترامب في وقت يجمع العالم كله ومنه الداخل الأميركي على عنصرية ترامب وسلوكياته الهوجاء وميله التام نحو الكيان الصهيوني، حيث زاد من دعم وتيرة الاستيطان ووعد بنقل سفارة بلاده الى القدس المحتلة.