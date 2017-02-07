مجلس الوزراء يصدر تعميما للوزارات..هذا نصه

أصدر رئيس مجلس الوزراء في سوريا ليل أمس تعميما تم توزيعه على وزراء الحكومة

جاء فيه: عملا بما نص عليه قانون الاعلام الصادر في العام 2011 لجهة حق الصحفي في الحصول على المعلومة وتحليلها ومعالجتها وإيمانا بدور الاعلام الوطني في نقل هموم المواطنين وطموحاتهم واقتراحاتهم وتسليط الضوء على قضايا الشأن العام ,لاسيما في هذه المرحلة التي تتعرض فيها بلادنا الى حرب تستهدف منشأتها ومواردها وثرواتها الاقتصادية والاجتماعية والثفافية والبشرية .

لذلك وبغية النهوض بواقع الاعلام الوطني ليكون بحق صلة الوصل بين مؤسسات الدولة والمواطن ,للعمل على تسهيل عمل الاعلاميين وتيسير حصولهم على المعلومات وفق ما جاء في قانون الاعلام والتعاون مع مؤسسات الاعلام الوطني بما يسهم في تطوير الاداء الاعلامي عبر تناوله لقضايا الشأن العام بشكل موضوعي ويصون حرية العمل الاعلامي وصولا الى تأدية رسالته الوطنية.