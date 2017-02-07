طهران: السياسة الاستيطانية الصهيونية تنتهك القوانين الدولية

وضمن استنكاره الشديدة لمشروع الكنيست الصهيوني وصف قاسمي، السياسات التوسعية الصهيونية بأنها تشكل عائقاً جديا أمام الاستقرار والأمن في المنطقة، وقال إن السياسات التوسعية الصهيونية، تشكل انتهاكاً لحق تقرير المصير الذي تكفله القوانين الدولية للشعب الفلسطيني .

وتابع المتحدث باسم الخارجية قائلاً: إن بناء المستوطنات من قبل الكيان الصهيوني يتعارض مع المعايير القانونية والقواعد الدولية، وإنَّ الجمهورية الإسلامية الإيرانية تطالب مرة أخرى المجتمع الدولي باعتماد خطوات عملية وسريعة لدعم وحماية المطاليب المشروعة للشعب الفلسطيني وتعزيز المكانة الدولية للفلسطينيين ورفض السياسات التوسعية الصهيوني.

وأكد قاسمي، أن استمرار هذه السياسات والممارسات الصهيونية والتي تتنافى مع القرارات واجماع المجتمع الدولي، من شأنها أن تؤدي إلى تدهور الأوضاع والمزيد من عدم الاستقرار في المنطقة داعيا المحافل الدولية والضمائر الحية في العالم إلى عدم السكوت أمام الممارسات التوسعية والاستيطانية الصهيونية.