بعد 4سنوات ..مصير النساء المختطفات في قرى اللاذقية ؟

بعد مرور أربع سنوات على مجازر الميليشيات المسلحة في قرى اللاذقية وما قاموا به من ذبح أهالي القرى وسبي نسائها يبدو أن ملف المخطوفين قد حان موعد فتحه.

مصادر خاصة للحدث نيوز أفادت بأن مفاوضات سرية بين الدولة السورية ومايسمى “غرفة عملية سلمى” التابعة للميليشيات المسلحة بشأن عملية تبادل أسرى ومختطفين بين الطرفين

حيث أفاد المصدر بأنه تجري عملية التفاوض بشأن إطلاق سراح بعض نساء قرى اللاذقية مقابل إطلاق أسرى من مسلحي تلك الميليشيات لدى الدولة السورية

هذا وقد أوضح المصدر بأن العملية ستشمل 45 سيدة من سيدات ريف اللاذقية وأطفالهم ممن إختطفتهم الميليشيات في 2013 مقابل عشرات من المعتقلات من داريا ودير الزور وحلب.

إلا أن العملية لم تتم حتى اللحظة لكن المفاوضات جارية .

يذكر أن عدد الشهداء في القرى التي هاجمتها الميليشيات المسلحة قدرت مجتمعة ب 400 شهيد و136 مخطوف وعدد غير معروف من المفقودين.

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