عبدالرزاق: لإلغاء قانون الأزمات والتعاون مع عون

طالب رئيس حركة “الإصلاح والوحدة” الشيخ ماهر عبدالرزاق القوى السياسية بعدم عرقلة العهد الجديد ومشروعه الإصلاحي والتعاون مع فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في وقف الفساد وإصلاح المؤسسات.

وأشار خلال زيارته رئيس الجمهورية السابق العماد إميل لحود الى أن “من أولى المشاريع الإصلاحية للعهد الجديد تشريع قانون للإنتخابات يكون على أساس النسبية ينصف الجميع ويعطي كل القوى والأحزاب حجمهم وحقهم في التمثيل”،

داعياً الى “إلغاء قانون الأزمات وأن معظم مشاكلنا وأزماتنا في لبنان سببها القانون الحالي “.

الى ذلك، أشاد الشيخ عبد الرزاق “بعمل الأجهزة الأمنية في حفظ الأمن والإستقرار وملاحقة المجموعات الإرهابية وتوقيف افرادها وتفكيك خلاياها وعلى رأسها الأمن العام”.