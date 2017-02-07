حزب الله دان قانون سلب الأراضي الفلسطينية

دان “حزب الله” في بيان “قانون سلب الأراضي الفلسطينية الخاصة الذي أقرّه كنيست العدوان الصهيوني، المسمى بقانون التسوية”.

معتبرا أنه “خطوة أخرى في مسيرة الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية من قبل سلطات الاحتلال، واستكمالاً لعملية تغيير هوية الأرض والشعب في فلسطين”.

ولفت الى أن “استمرار العدو في وضع يده على أراضي المواطنين الفلسطينيين هو وصمة عار في جبين كل القوى التي تدّعي سعيها للسلام في المنطقة، وهو دليل عجز وتواطؤ المجتمع الدولي الذي لا يقوم بأي إجراءات عملية لمعاقبة العدو ومنعه من الاستمرار في انتهاك القوانين الدولية والحقوق الإنسانية”،

مؤكدا أن “كل الاستيطان والاغتصاب لن يكسر إرادة الشعب الفلسطيني وعزمه على استرجاع حقوقه وأراضيه وكرامته التي يغتصبها الاحتلال المجرم”.

وشدد الحزب على أن “المقاومة التي يتخذها الشعب الفلسطيني خياراً في مواجهة المحتلين هي الطريق الوحيد والناجع لكسر إرادة الصهاينة والقضاء على حلمهم التوسعي ومنعهم من تغيير الهوية الحقيقية للأرض العربية على كامل التراب الفلسطيني من البحر إلى النهر”.