“رجال”الكرامة” تعين قائدا جديدا بدلاً عن البلعوس في السويداء

أعلنت حركة “رجال الكرامة” في السويداء في بيان لها تعيين قائد جديد لها بدلًا عن الشيخ رأفت البلعوس،

حيث نشرت الحركة بيانًا في وقت متأخر من مساء أمس ذكرت فيه أن التعيين الجديد “جاء بسبب حساسية إصابة الشيخ رأفت البلعوس وتراجع صحته طلب بعقد اجتماع لمجلس القيادة”.

البيان وصف البلعوس بأنه “سيف الكرامة”، مؤكدًا أنه اتخذ قرارًا بتكليف الشيخ يحيى الحجار، “بمتابعة مهمة قيادة رجال الكرامة”.

تجدر الاشارة إلى أن الحجار، ينحدر من قرية شنيرة في ريف السويداء الجنوبي، كما شغل منصب قائد “بيرق الهرم”، أحد أبرز فصائل “رجال الكرامة”.

وذكر البيان أن للبلعوس “أثر كبير في تخطي المصائب والظروف الصعبة التي مرت برجال الكرامة بعد تفجير أيلول، وكان لرجاله سندًا ومشجعًا لمواجهة كافة الضغوطات والمعوقات التي واجهتهم”.

وأوضح أن “مرجعية قيادة رجال الكرامة، ستبقى مضافة الشهيد الشيخ وحيد البلعوس (أبو فهد)”.

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