إيران وألمانيا: دعوة لتطوير العلاقات الثنائية

وخلال هذا اللقاء تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية .

هذا ولفت ماركوس ادرر خلال اللقاء إلى التقدّم اللافت الذي شهدته العلاقات الثنائية لاسيما بعد الاتفاق النووي، وضمن استعراضه للطاقات المتوفرة لدى الجانبين للنهوض بمستوى التعاون.

وأعرب ادرر عن استعداد بلاده لتنمية وتطوير العلاقات في شتى المجالات لاسيما الاقتصادية منها .

وأشار إلى رغبة الشركات الصناعية الألمانية للاستمثار في إيران، مشدداً على أن الحكومة الألمانية تدعم هذا التوجه.