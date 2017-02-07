ما السر الذي كشفه طبيب ترامب؟

كشف موقع “ميرور” البريطاني عن واحد من أهم جوانب شخصية الرئيس المثير للجدل دونالد ترامب، موضحا أنه بينما انتشر الحديث عن شعر الرئيس الأميركي الجديد، فإنه لا يمكن إنكار جماله!

وأضاف الموقع أن الأسئلة كثيرة حول ما حدث لشعر رأسه منذ أن أعلن الرجل عن نيته الترشح لمنصب الرئاسة، وبينما كان في السابق لا يزال إلى حد كبير لغزاً محيراً، إلا أن طبيبه الخاص كشف سر هذا اللغز.

وأكد الدكتور “هارولد بورنستاين”، طبيب ترامب الخاص منذ 37 عاما، أن الرئيس الأميركي يأخذ دواء ذو صلة بالبروستاتا لمنع تساقط الشعر وظهور صلع الذكور، موضحا أن “بروبيكيا” وهو دواء لمعالجة تساقط الشعر، يمكنها بنسبة 90 % القضاء على مرض ترامب.

وأكد الطبيب الخاص بترامب أنه بمجرد الانتهاء من العلاج الذي يستمر فقط لمدة6 أشهر سيكون من ضمن الآثار الجانبية أنه سيعاني من التشوش الذهني والعجز الجنسي الدائم، وكشف أيضاً أن الرئيس يأخذ المضادات الحيوية لعلاج مشكلة جلدية شائعة لديه، وكذلك لعلاج ارتفاع الكوليسترول في الدم والدهون.

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