قريبا..بدء عملية تحرير تدمر

7 فبراير, 2017 - 5:23 مساءً المصدر: وكالات
قريبا..بدء عملية تحرير تدمر

أعلن السفير الروسي في دمشق إلكسندر كينشاشاك، اليوم الثلاثاء، إن التحضيرات اكتملت تقريباً لبدء عملية تحرير مدينة تدمر الأثرية وطرد مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية منها،

مؤكدا أن  قوات الجيش السوري  ستكون مدعومة بسلاح الجو الروسي خلال هذه العملية،”

كينشاشاك أكد أيضا أن «الجيش السوري بدأ يأخذ زمام المبادرة في معارك التمهيد لاقتحام المدينة، وحقق تقدماً ملحوظاً بالقرب من مطار T4 العسكري، وأن هذه العمليات أوقعت العشرات من مسلحي التنظيم بين قتيل وجريح، وأن الاهتمام الإعلامي الكبير بالمدينة وآثارها العريقة ومصيرها بات يقدم دعاية مجانية للتنظيم، الذي يبحث دوماً عن التضخيم والترهيب».

المصدر: وكالات
7 فبراير, 2017

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