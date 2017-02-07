في «الباب».. «جردة حساب» !

عندما بدأت ورقةُ أحياءَ حلب الشرقية تسقط من أيدي داعمي المسلحين، أمام التقدمِ الكاسحِ للجيشِ السوريِ وحلفائهِ، كان الرئيسُ التركيُ رجب طيب أردوغان «يلدغُ» من حجرِ الشمالِ السوريِ، من خلالِ تقدمِ قواتٍ يدعمها، حيث تمكنتْ من السيطرةِ على عددٍ من القرى أهمها «جرابلس»، عقبَ عمليةِ «تسلم وتسليم» من «حليفِ» الأمسِ وعدو اليومِ «داعش»، مستغلاً بذلك أيضاً انشغالَ الجيشِ بحسمِ معركةِ «حلب»، بغيةَ تحقيقِ حلمهِ، الذي أعلنَ عنه سابقاً «أبو بلال» بإقامةِ منطقةٍ آمنةٍ داخلَ سوريا بعمق 500 كم، إلا أن الجيش السوري لم يغفلْ عن الغزوِ التركيِ لأراضيهِ، بل كان يراقبُ ويسجلُ في دفترِ «الحسابِ»، منتظراً «التوقيتَ السياسيَ» المناسبَ للردِ على أنقرة.

اليوم، يبدو أنَّ الجيش السوري يريد أنَّ يقوم «بجردةِ حساب» لما قام به أردوغان في الشمالِ، وذلك من خلال حسمِ معركةِ «الباب»، على اعتبارِ أنَّ من يملك مفتاح «الباب» سوف يحسمُ الأمورَ بشكلٍ كبيرٍ، ويفشل عدة مشاريع إقليميةٍ تتحضر في المنطقة، الأمر الذي يفسر احتدام السّباقِ بين عدة قوى للسيطرةِ على المدينة، التي اكتسبتْ أهميتها الاستراتيجية من مجريات المعارك القائمة.

يقول مصدر عسكري سوري في حديثه «للحدث نيوز» أن «ما فعلتهُ أنقرة لا يمكنُ السكوتُ عنه، هم اخترقوا الخطوطَ الحمراء الموضوعةِ لهم، وسنردُ بقوةٍ على ماقامُ بهِ».

وعن طريقة الرد يكشفُ المصدر بالقول «قوات أردوغان تكبدتْ خسائرَ كبيرة في محاولتها للسيطرةِ على المدينةِ خاصّة أنَّ هذه المعركةَ هي الأولى من نوعها له، والتي يخوضها بشكلٍ مباشر مع تنظيم «داعش» الإرهابي، الذي بدوره شعر بأنه سوف يكون «كبش فداء» بالنسبةِ لأنقرة ما دفعه إلى القتال بشراسة في «الباب»، على عكسِ ماقام به في «جرابلس»، من عملية «تسلمٍ واستلام» في إشارةٍ إلى اتفاق ضمني بين أنقرة و”داعش»، مضيفاً «الأمور الأن مختلفة قوات أردوغان تريدُ حفظَ «ماء وجهها»، لذلك هي تسعى إلى التحالفِ مع «الشيطان» من أجل إعادة هيبتها العسكرية، الأمر الذي تلقفهُ الجيش السوري ويعمل على إفشالهِ، لذلك تقدم باتجاه «الباب» منعاً منه لأيّ عمليةِ «تسليم» من قبلِ «داعش» لأنقرة من خلالِ فرضِ وجودٍ عسكري بمحيط المدينة.

ويربطُ المصدر التقدمِ السريعِ الحاصلِ، بشكلٍ كبيرٍ بما تقوم به أنقرة من تجاوزت للخطوطِ الحمراء التي وضعت لها، الأمر الذي دفعَ قيادةَ الجيشِ السوريِ بتوجيه تنبيهٍ «حاسمٍ» عبر بيان عسكري تطالبُ بوضعِ حدٍ للاختراقات التركية للسيادة السورية.

وأردف قائلاً «سرعةُ تقدم الجيش السوري أذهلت أنقرة والدولُ الغربيةُ على اعتبار أنَّ الجيش التركي يحاول النجاة من رمالِ «داعش» المتحركة في الباب، وهذا كان هدفنا الأول من خلال إحرجهم عسكرياً في بداية الأمر».

في المقابل، ومع العملِ العسكريِ للجيشِ السوريِ، فإن الدبلوماسية السورية لم تقف موقف المتفرج حيالَ ما تقومُ به أنقرة، إذّ خاطبت مجلسَ الأمن مطالبة إيّاه بإدانة مجازر النظام التركي في الشمالِ السوريِ، لتوجه بذلك دمشقْ رسالة شديدة اللهجة «سياسية» و«عسكرية» في نفس الوقت.

وعند الحديث عن ماهية الدور الروسي فيما يجري بالشمال السوري والعلاقة مع تركيا، ترى، بدورها، أوساط ٌسياسية مقربة من دمشق أن «ما تمَ تداوله في الآونةِ الأخيرة من قبلِ موسكو حول الدستورِ الروسي هو رسالةٌ واضحةٌ بوجهِ أنقرةَ خاصة أن الدستور أشار بشكل واضحٍ إلى حقِ الأكرادِ في تقرير مصيرهم وهو ماتراه أنقرة خطاً أحمر لا يمكن تجاوزه، وهذا الأمر يفسرُ صمت «دمشق» السياسي على الدستور الروسي وعدم صدورِ أيّ تصريحٍ رسمي تجاهه، باعتباره ورقة سياسية تريدُ منها روسيا استخدامها بوجه تركيا التي تجاوزت الخطوط المتفق عليها مسبقاً، في محاولةٍ منها أيضاً لفرضِ أمرٍ واقعٍ على أنقرة سياسياً».

إذاً، معركةُ «الباب» ستشكلُ منعطفاً هاماً في الحربِ السوريةِ دون أدنى شك لاعتبارات عديدة أهمها تصارعُ عدّة قوى إقليمية فيها، وبالتالي هي معركةٌ أبعدُ من كونها عسكرية فهي ستسرسمُ خارطةً جديدةً لسوريا ولربما للمنطقة برمتها، فمن سيفتح «الباب».. ؟!

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