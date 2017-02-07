ولايتي: الشعب العراقي طرد الأجانب وأفشل مخطط داعش

أكد رئيس مركز الدراسات الاستراتيجية في مجمع تشخيص مصلحة النظام “علي اكبر ولايتي” أن الشعب العراقي نجح عبر إدارته القوية لشؤون بلاده في طرد الاجانب وإفشال مخطط تأسيس عصابة “داعش” الارهابية في بلاده.

وأضاف ولايتي خلال اللقاء مع وزير النفط العراقي السابق “عادل عبد المهدي” اليوم الثلاثاء، قائلاً “لا شك أن العراق سيكون من أقوى البلدان العربية”.

وتابع، ‘ان العلاقات الأخوية القائمة بين ايران والعرق تجسد احد انجازات العودة إلي سبيل الاسلام”؛ منوها في ذات السياق إلى توافد الحشود المليونية للزوار الإيرانيين والعراقيين وفي أجواء آمنة بين البلدين.

إلى ذلك وصف “عبد المهدي” الثورة الاسلامية بالحدث الإيراني العظيم الذي هزّ العالم والمنطقة قبل 38 عاما بقياده “الامام الخميني” مضيفاً أن الثورة الإسلامية كرمت المسلمين.

وتطرّق وزير النفط العراقي السابق إلى الانتصارات الكبيرة في العراق رغم الظروف العصيبة التي يمر بها؛ مؤكدا أن ذلك جاء بفضل المتّبع في هذا البلد.

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