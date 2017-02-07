المقدسي يشكل لجنة لتوصيف الوظيفة في تلفزيون لبنان

أفادت مصادر صحفية نقلاً عن مصادر مطلعة إن “رئيس مجلس إدارة تلفزيون لبنان بالإنابة طلال المقدسي أصدر مذكرة أشار فيها الى أنه تم تشكيل لجنة لدرس توصيف الوظيفة في المؤسسة بما لا يتعارض مع النظام الاساسي لها وللمستخدمين فيها”، واللافت بحسب المصادر عينها أن “اللجنة المذكورة تتضمن المحامية نسرين حرب وكيلة المقدسي في المحاكمات الجارية حول النزاع مع مدير الأخبار والبرامج في التلفزيون صائب دياب وقد تم التعريف عنها في اللجنة على أٍساس أنها محامية المؤسسة ما يعني أنها ستلعب دور الحكم والخصم في آن، فكيف ذلك؟!”.

وتشرح المصادر أن “لجنة المقدسي تهدف الى محاولة قوننة أي إجراء سيتخذ بحق دياب كما وتمرير توظيف ستين شخصاً أدخلهم الى المؤسسة بصفة متعاقد علماً بأن هذا الأمر يتناقض مع قرار وزير الإعلام والحكومة بعدم التوظيف الى حين تعيين مجلس إدارة جديد للتلفزيون الذي سيحصل قريبا، بحسب ما تؤكد المصادر عينها”.

وتشير المصادر الى أن حادثة وقعت في مجلس النواب أثناء قيام النائب عن كتلة “القوات اللبنانية” جورج عدوان بتلاوة أحد البيانات، إذ تلفت الى أن “دياب طلب بثّ الكلمة مباشرةً على الهواء لكنه عاد ليتفاجأ بأن هذا الأمر لم يحصل”، وتضيف: “سأل دياب عن سبب عدم تنفيذ طلبه فكان الجواب بأن المقدسي هو من أوقف الأمر بالبث المباشر، ولكنه عاد وغير رأيه ليقوم ببث كلمة عدوان في آخر دقيقتين بعد اتصالات حثيثة وواسعة النطاق، وقد عبّر النائب عدوان عن امتعاضه مما حصل أمام عدد من الصحافيين المتواجدين في مجلس النواب اليوم”.

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