فنيانوس: للمواطن الحق في عيش كريم

بحث وزير الأشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس في مكتبه في الوزارة اليوم، مشاريع انمائية من تعبيد وتأهيل للطرق واوضاع المرافئ في الميناء.

والتقى النائب شانت جنجنيان، ثم عرض مع رئيس بلدية المينا عبد القادر علم الدين، الملفات الانمائية الموجودة في الوزارة وأوضاع مرفأ الصيادين وامكانية استكمال المرفأ السياحي ومشروع تحويل ثلاث جزر الى محميات سياحية.

واشار فنيانوس الى ان “السياسة العامة للوزارة هي دراسة المشاريع وتنفيذها لكل الناس دون تمييز لأن للمواطن حقا في عيش كريم”، واعدا “بتنفيذ الطلبات التي تتلقاها الوزارة ضمن الامكانات المتوافرة والمتاحة”.

واطلع فنيانوس من جمعية “كن هادي” برئاسة فادي جبران ونائبة الجمعية لينا جبران على النشاطات التي تقوم بها الجمعية.

وتلقى دعوة من الجمعية بصفته وزيرا للأشغال لرعايته افتتاح اربعة مواقع للراحة لسائقي السيارات، للحد من حوادث السير في حال كان السائق يعاني من التعب، وتمتد هذه المواقع على الاتوستراد الساحلي من الجنوب حتى الشمال.