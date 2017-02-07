حاملة الطائرات “جورج بوش” تصل المتوسط

وصلت حاملة الطائرات النووية “جورج بوش” إلى قاعدة سودا – بي في جزيرة كريت اليونانية. وكانت المدمرة قد دخلت البحر الأبيض المتوسط في الـ 2 من فبراير/ شباط الجاري.

ومن هناك ستتوجه إلى الشرق الأوسط برفقة مجموعة من السفن الحربية الأمريكية الضاربة التي ستضم كذلك الطرادين الصاروخيين “فلبين سي” و “هيو سيتي”، وكذلك المدمرتين الصاروخيتين “لابون” و”تراكستون”.

وتفيد المعطيات المتوفرة بأن الطراد “هيو سيتي” موجود منذ 6 فبراير/شباط في ميناء كلابيدا الليتواني في بحر البلطيق. وأما المدمرة “لابون” فتزور لأحد الموانئ اليونانية.

وذكر مصدر في المكتب الصحفي للأسطول السادس الأمريكي أن هدف السفن البحرية في المنطقة هو “ضمان المصالح القومية الأمريكية في أوروبا ومصالح الحلفاء في الناتو ومصالح الشركاء من البلدان الأفريقية والأوروبية وكذلك الحلفاء في التحالف المعادي لداعش” .

وخلال وجودها في شرق البحر الأبيض المتوسط ستشارك طائرات ” جورج بوش” في قصف مواقع داعش في سوريا تماما كما فعلت قبلها طائرات الحاملة ” “دوايت أيزنهاور” وكانت سابقا في المنطقة. وبعد إنجاز مهمتها في شرق المتوسط ستتوجه المجموعة البحرية الأمريكية بقيادة “جورج بوش” إلى مياه الخليج حيث منطقة مسؤولية الأسطول الخامس الأمريكي ومنها ستواصل طائراتها قصف مواقع داعش في سوريا والعراق.

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